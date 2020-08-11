بالصور.. انطلاق تظاهرة وسط خانقين تطالب ببقاء الحشد الشعبي وتحذر من محاولات ابعاده

2020/08/11 | 14:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..تظاهر العشرات من اهالي قضاء خانقين في ديالى، الثلاثاء، للمطالبة ببقاء قوات الحشد الشعبي.وقال ابراهيم خليل احد المتظاهرين في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الحشد الشعبي قوة وطنية ضحت بعشرات الشهداء والجرحى من اجل امن واستقرار قضاء خانقين(100كم شمال شرق بعقوبة) واي محاولة من قبل اي جهوة سياسية لابعاده عن المشهد الامني غير […]

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