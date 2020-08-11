نائب: زيارة الكاظمي ستكون فاشلة اذا غابت عن اجنداتها الانسحاب الأميركي

2020/08/11 | 14:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , الثلاثاء , ان ملف انسحاب القوات الامريكية من العراق يجب ان يتصدر ملفات مباحثات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في واشنطن وبعكسه فان الزيارة ستكون غير منتجة ويجب الغائها.وقال جابر في تصريح لـ / المعلومة / , ان “الشعب العراقي والكتل السياسية تتطلع […]

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