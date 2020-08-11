حركة سياسية: التجديد لشركات الهاتف الفاشلة يكشف وجود صفقات متاجرة لصالح شخصيات فاسدة

2020/08/11 | 14:37 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أكدت حركة الصادقون، محمود الربيعي، الثلاثاء، أن التجديد لشركات الهاتف النقال الفاشلة يكشف وجود صفقات متاجرة الصالح لشخصيات فاسدة.

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