عملية جراحية تبعد دي ليخت عن يوفنتوس لمدة طويلة

2020/08/11 | 14:37 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]سيخضع الهولندي الدولي، ماتياس دي ليخت، مدافع يوفنتوس، حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، لعملية جراحية، ستبعده عن الملاعب نحو ثلاثة أشهر.

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