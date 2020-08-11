20 دولة تحجز 1 مليار جرعة من اللقاح الروسي ضد كورونا

2020/08/11 | 14:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الصندوق السيادي الروسي كيريل ديمترييف اليوم الثلاثاء أن 20 دولة أجنبية طلبت مسبقاً “أكثر من مليار جرعة” من اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن المرحلة الثالثة من التجارب ستبدأ غداً الأربعاء.وأوضح رئيس الصندوق المشارك في تطوير اللقاح أن الانتاج الصناعي سيبدأ في ايلول المقبل.وقال ديمترييف:” أُطلق على اللقاح …

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