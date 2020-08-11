قائد الشرطة : القطعات الأمنية مراقبة بالكاميرات لكشف أي “خلل أو تقصير”

2020/08/11 | 14:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أكد قائد الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط صدور توصيات تقضي بـ”التعامل الحسن” مع المتظاهرين وعدم حمل الأسلحة واستخدامها، مشيراً إلى أن القطعات الأمنية مراقبة بواسطة الكاميرات لكشف أي “خلل أو تقصير”.ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن البطاط قوله، إن “العاصمة بغداد من ضمن المحافظات الأكثر هدوءاً واستقراراً ولا وجود لأي شيء يهدد […]

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