الرواية من منظورِ الحرية! - احمد جمعة

2020/08/11 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_جمعة قيود، أغلال، أصفاد...مفردات تكتظّ بأجناسٍ من انعدامِ الحرية في التعبير الأدبي المتمرد على قيمٍ بالية من الرقابات الذاتية التي يفرضُها الأديب على ذاتهِ باختيارهِ لمجرد مجاراة الثابت من التقاليد المطوّقة للإبداع الأدبي...تحديدًا في الرواية التي هي مثابة انتفاضة بركانية في العقل الروائي الذي يندلع ساعة يشاء أن يجتاز الحدود للعالمية...كم منا يعتقد أن العالمية هي الترجمة المدفوعة الأجر، أو تلك التي تتب ......





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