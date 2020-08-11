2020/08/11 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بشارة الحلقة الرابعة من صورة الكون المرئي بين العلم والدين صورة الكون المرئي بين العلم والدين 4-10د.



جواد بشارةهل للكون المرئي حدود؟ سؤال محير وليس له جواب قاطع وحاسم.



هل الكون المرئي منتهي الأبعاد والحدود أم لا؟ المشاهدات لا تسمح لنا أن نقرر.



لكن أحدث البيانات تشير إلى أنه يمكن أن يكون كرويًا وبلا حدود.



ولا تستبعد وجود أكوان أخرى ...



غير محدودة!مهما كانت الإجابة، فإنها تجعلك تشعر با ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلقة الرابعة صورة الكون المرئي بين العلم والدين - جواد بشارة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلقة الرابعة صورة الكون المرئي بين العلم والدين - جواد بشارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).