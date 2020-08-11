ضبط حاوية جبس بطاطا ممنوع من الاستيراد لحماية المنتج المحلي

2020/08/11 | 14:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) …أعلنت الهيئة العامة للجمارك ضبط ارسالية جبس بطاطا مستورد ممنوع من الاستيراد في مركز جمرك ام قصر الشمالي.وذكرت الهيئة في بيان تلقته (المستقلة) اليوم الثلاثاء أن “السلطة الجمركية في مركز جمرك ام قصر الشمالي تمكنت من ضبط حاوية حجم (٤٠) قدم تحتوي جبس البطاطا ممنوع من الاستيراد لحماية المنتج المحلي مستورد خلافاً للضوابط […]

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