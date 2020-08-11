مجلس النواب يدرس الجوانب الفنية والصحية لعقد جلساته

2020/08/11 | 14:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكد النائب عن تحالف الفتح عباس الزاملي، الثلاثاء، أن رئاسة مجلس النواب تدرس الجوانب الفنية والصحية لعقد جلسات الفصل التشريعي الجديد.وقال الزاملي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “العطلة التشريعية لمجلس النواب تنتهي في الثالث من شهر أيلول المقبل”، لافتا إلى إن “رئاسة مجلس النواب تدرس الجوانب الفنية والصحية لعقد جلسات الفصل […]

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