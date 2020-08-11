2020/08/11 | 14:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… كشفت إحصائية أعدتها قناة RT الروسية ، اليوم الثلاثاء، تصدر العراق قائمة الدول العربية في عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا، ثم جاءت مصر ثانيا والسعودية ثالثا.وتصدر العراق حتى العاشر من أغسطس الحالي البلدان العربية بـ5464 حالة وفاة، واحتلت مصر المركز الثاني بـ5035 وفاة، ثم السعودية بـ3199 وفاة.وجاءت جزر القمر في آخر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق الأول عربيا في عدد الوفيات بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق الأول عربيا في عدد الوفيات بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).