بغداد..واشنطن.. والشيطنة الامريكية..

2020/08/11 | 14:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / مزهر جبر الساعدي… قبل اربعة اشهر؛ دعت الولايات المتحدة، الحكومة العراقية، لأجراء حوار بينهما لتفعبل اتفاقية الاطار الاستراتيجي، (للصداقة والتعاون المشترك، بين العراق والولايات المتحدة الامريكية).قبل اكثر من شهر جرى حوار بين الجانبين في بغداد، اتفقا فيه على عقد اجتماع لاحق في واشنطن، لأستكمال مناقشة النقاط التي حددها الجانب الامريكي.في ال […]

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