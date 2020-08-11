2020/08/11 | 14:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… رجح وزير التخطيط، خالد بتّال النجم عدم امكانية اجراء التعداد السكاني هذا العام في البلاد بسبب نفشي ظهور جائحة كورونا اضافة الى الظروف المالية.وذكر بيان للوزارة وتلقته (المستقلة) جاء ذلك خلال لقائه ممثلة صندوق الامم المتحدة للسكان في العراق، ريتا براون، والوفد المرافق لها.واضاف ان الوزير ” رجح ا عدم إمكانية إجراء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التخطيط يرجح للامم المتحدة عدم امكانية اجراء التعداد السكاني بالعراق) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التخطيط يرجح للامم المتحدة عدم امكانية اجراء التعداد السكاني بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).