معسكر تحضيري يتسبب في إصابات بفيروس كورونا بالجملة لفريق فرنسي

2020/08/11 | 14:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..وضع كامل لاعبي وأعضاء الطاقم التدريبي لنادي ستاد فرانسيه، المشارك في دوري النخبة “توب 14” الفرنسي للركبي، في الحجر الصحي، بعدما تبين إصابة 25 منهم بفيروس كورونا المستجد.وأعلن النادي إنه أوقف التدريبات ووضع فريقه والطاقم التدريبي في العزلة بعد اكتشاف الإصابات في صفوفه، موضحا في بيان: “بعد إجراء اختبارات “كوفيد-19″ الاثنين في […]

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