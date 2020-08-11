الغريري : بعثة الامم المتحدة ترفض تعيينات المدراء في المفوضية لعدم الاخذ برايها

2020/08/11 | 15:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- قال السياسي المستقل باسل حسين الغريري ، لطالما كانت الأمم المتحدة عبر ممثليتها طوال سنوات شاهد زور على كثير من القضايا السياسية ، مؤكدا ان ثمة سلوكا جديد لها في العراق حين رفضت المصادقة على تعيينات المدراء في المفوضية لعدم الاخذ برايها.وارفق الغريري في تغريدة على موقع “تويتر” تابعتها “المستقلة” […]

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