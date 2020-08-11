الصحة تسجل 3396 اصابة و67 حالة وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

2020/08/11 | 15:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم فحص ( 18901) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1183950 ) – سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (2312) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 204بغداد / الكرخ 510مدينة الطب 60النجف الأشرف 62السليمانية 46 …

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