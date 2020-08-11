الموقف الوبائي : العراق يلامس الـ 157 ألف إصابة بكورونا

2020/08/11 | 15:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تنشر “يس عراق” الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق لهذا اليوم الثلاثاء 11 آب 2020 بحسب ما أعلنته وزارة الصحة والبيئة العراقية.بلغ جموع الإصابات بالفيروس 156995 حالة بعد تسجيل 3396 إصابة جديدة خلال 24 ساعة وفق بيان الصحة: – تم فحص ( 18901) نموذج في كافة المختبرات المختصة في […]

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