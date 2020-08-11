واشنطن : الكاظمي يعطي بصيص أمل للسيادة وإزالة للنفوذ الاجنبي بالعراق

2020/08/11 | 15:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قال معهد واشنطن في أحدث تقرير له اليوم الثلاثاء أن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي يعطي بصيص أمل لمستقبل سيادة البلاد، وأن برنامجه يعطي الأولوية لإزالة النفوذ الأجنبي.ورأت المحللة السياسية الأمنية في معهد واشنطن “مايان كارلين”، في التقرير الذي تابعته (المستقلة) كان الوضع أسوأ، فقد تسببت سياسة إيران وتدخلها في شؤون العراق إلى […]

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