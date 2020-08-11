لماذا يبدو قرص الشمس أحمر في بعض الأوقات؟

2020/08/11 | 15:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..عند الشروق أو الغروب يتحول لون الشمس إلى الأحمر، وتخضب السماء بمسحات برتقالية، قرمزية، وربما حتى بنفسجية، فهل تعلم تفسير هذا المشهد الساحر؟ أولا تذكر ألا تنظر أبداً إلى الشمس بشكل مباشر! ولا تفكر حتى في أن تجرب النظر إليها من خلال المنظار أو التلسكوب، فربما يؤدي ذلك إلى تدمير بصرك ويسبب لك […]

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