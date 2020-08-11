بين امريكا وحمقى سياسي الشرق الاوسط الشعوب تقول كلمتها

2020/08/11 | 15:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / كاظم الطائي السياسة الأمريكية في حاضرها كشفت لنا مدى تهور اصحاب القرار لدى الولايات المتحدة الامركية ..ومن خلال متابعتنا ألى الأدارات المتعاقبة وجدنا من السذاجة بمكان أن يتصور المراقب بان الحزبين الجمهوري والديمقراطي يختلفان في السياسة الخارجية..بل هو تكامل أدوار- والأختلاف يكمن في الاسلوب ليس إلا ..وبعد ما كانت الولايات […]

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