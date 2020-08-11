2020/08/11 | 15:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أصدرت هيأة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية تقريرها ربع السنوي لسرعات الإنترنت والوصول للمحتوى الرقمي في البلاد.شمل مقياس الربع الثاني من عام 2020 مقارنات بين سرعات المشغلين في المملكة وبيانات بسرعات التحميل والرفع، وتصنيفًا لأفضل المشغلين في كل منطقة من مناطق المملكة.وأظهر التقرير، بحسب بيان صادر اليوم لهيأة الاتصالات وتقنية المعلومات، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير: سرعة الإنترنت في السعودية “ضعف” المتوسط العالمي.. “زين” في الصدارة!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير: سرعة الإنترنت في السعودية “ضعف” المتوسط العالمي.. “زين” في الصدارة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).