كورونا.. كردستان يسجل 13 وفاة وأعلى معدل إصابات خلال يوم واحد

2020/08/11 | 15:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-كردستان

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، تسجيل أعلى معدل يومي بإصابات فيروس كورونا في محافظات الإقليم.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "تم تسجيل 653 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في جميع مناطق الإقليم، وهي أعلى حصيلة يومية منذ ظهور الوباء".

وأضافت أن "عدد الوفيات بلغ 13 حالة وفاة من المصابين بالفيروس و171 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية".

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء (11 آب 2020)، تسجيل 67 حالة وفاة، و3396 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في مختلف محافظات العراق.

وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تم فحص (18901) نموذجاً في كافة ال

بغداد اليوم-بغداد

أوضح مدير الصحة العامة في وزارة الصحة العراقية، رياض الحلفي، اليوم الثلاثاء، بشأن إمكانية حصول العراق على اللقاح الروسي الجديد.

وقال الحلفي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "العراق ضمن التحالف العالمي للقاحات، الذي يضم البلدان

بغداد اليوم-متابعة

أطلقت السلطات الروسية، اليوم الثلاثاء، اسم ’’سبوتنيك V’’ على لقاح فيروس كورونا الذي أعلنت عنه السلطات في وقت سابق من اليوم، فيما حددت نهاية العام الجاري موعدا لانطلاقه.

ونقلت وسائل إعلام روسية، أن &quo

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