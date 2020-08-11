روسيا تعلن موعد طرح لقاح كورونا

2020/08/11 | 15:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أكدت روسيا، الثلاثاء، أنها ستبدأ إنتاج لقاح كورونا الروسي “سبوتنيك” في سبتمبر المقبل، فيما أشارت إلى أن 20 دولة قدمت طلبات للحصول اللقاح المضاد للفيروس المسبب لمرض “كوفيد-19”.ويأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، أن وزارة الصحة الروسية وافقت على اللقاح الروسي لفيروس كورونا المستجد، وأن ابنته أخذت اللقاح.وأشار الرئيس […]

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