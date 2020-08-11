الموقف الوبائي اليوم الثلاثاء: 3396 إصابة جديدة ووفاة 67 حالة وشفاء 2312 مصاباً


الموقف الوبائي اليوم الثلاثاء: 3396 إصابة جديدة ووفاة 67 حالة وشفاء 2312 مصاباً
2020/08/11 | 15:24 - المصدر: الصباح
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد/ الصباح 

 

سجلت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء (2312) حالة شفاء موزعة كالتالي: 

بغداد / الرصافة   204

بغداد / الكرخ      510

مدينة الطب        60

النجف الأشرف    62

السليمانية           46  

أربيل                95 

دهوك                30          

كربلاء             262

كركوك             63

ديالى               83

واسط              142           

البصرة             123

ميسان               52

بابل                 208  

الديوانية              94

ذي قار             65

الأنبار               29     

نينوى                88 

صلاح الدين        96             

    

 

- الإصابات الجديدة: 3396 حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   273

بغداد الكرخ     123   

مدينة الطب      90   

النجف            244

السليمانية        167        

أربيل            398

دهوك           88                 

كربلاء        278 

كركوك        222  

ديالى          107

واسط         117 

البصرة       426

ميسان        188 

بابل           124 

الديوانية      113   

ذي قار        119

الأنبار          34

المثنى          106

نينوى          122 

صلاح الدين    57    

 

- الوفيات   67  حالة  وكما يلي :

بغداد الرصافة     3

بغداد الكرخ        4 

مدينة الطب        4 

النجف              2

السليمانية          4

   أربيل          9                   

كربلاء          2 

كركوك         8

ديالى            3 

واسط           3 

البصرة        8

ميسان          1   

بابل            8

الديوانية       3

ذي قار        1 

المثنى         3         

نينوى           1 

                 

  

            

 

مجموع حالات الشفاء:  112102 (نسبة الشفاء  71,5  %)                       

مجموع الإصابات :   156995                                               

الراقدون الكلي:        39362                                                      

الراقدون في العناية المركزة: 545                                                  

مجموع الوفيات:   5531

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