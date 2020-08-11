هل ستُشارِك في المُظاهَرة ؟ - امين يونس

#امين_يونس ـ لقد جئتُ اليوم لأختَبِر مصداقيتك ..
هه هه هه ..
وليسَ لك مَهرَب .
* ومن أنتَ ياحمكو حتى تحكم عليّ ؟ انتَ مُجّرَد نصف مجنون !ـ نصف مجنون أو رُبع مجنون ..
لا يهُم .
أنتَ دوّخْتَنا بكتاباتك المعارضة طيلة سنين ، وها قد سنحتْ لكَ الآن فُرصة ذهبية ، فغداً الأربعاء عصراً ستخرج مظاهرة هنا في دهوك ، للتعبير عن عدم الرضا حول أداء الحكومة ، وضد الفساد والتلكؤ في الإصلاحات .
فهل ستشارك فيها أم تتهر ......
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