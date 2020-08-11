هل ستُشارِك في المُظاهَرة ؟ - امين يونس

2020/08/11 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#امين_يونس ـ لقد جئتُ اليوم لأختَبِر مصداقيتك ..



هه هه هه ..



وليسَ لك مَهرَب .



* ومن أنتَ ياحمكو حتى تحكم عليّ ؟ انتَ مُجّرَد نصف مجنون !ـ نصف مجنون أو رُبع مجنون ..



لا يهُم .



أنتَ دوّخْتَنا بكتاباتك المعارضة طيلة سنين ، وها قد سنحتْ لكَ الآن فُرصة ذهبية ، فغداً الأربعاء عصراً ستخرج مظاهرة هنا في دهوك ، للتعبير عن عدم الرضا حول أداء الحكومة ، وضد الفساد والتلكؤ في الإصلاحات .



فهل ستشارك فيها أم تتهر ......





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