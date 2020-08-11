ماذا يحدث في الفيسبوك؟ - كمال غبريال

#كمال_غبريال هناك لجنة في الفيسبوك تراقب المنشورات، تعمل بموجب قواعد للنشر، تتضمن بنوداً تمنع التجاوزات غير اللائقة، وتحرم الحض على الكراهية.ليست اللجنة مخولة بتقييم الآراء سياسياً، فترفض أو تعاقب من ينشر رأياً لا تتفق معه.هذا هو المعلن والمعروف والذي نعمل بموجبه.أمس 10 أغسطس 2020 عاقبتني اللجنة بحظر 24 ساعة من النشر أو التعليق على فيسبوك لنشري هذا البوست("سلاح حزب الله"استراتيچيا ......
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