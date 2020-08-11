ماذا يحدث في الفيسبوك؟ - كمال غبريال

2020/08/11 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كمال_غبريال هناك لجنة في الفيسبوك تراقب المنشورات، تعمل بموجب قواعد للنشر، تتضمن بنوداً تمنع التجاوزات غير اللائقة، ‏وتحرم الحض على الكراهية.‏ليست اللجنة مخولة بتقييم الآراء سياسياً، فترفض أو تعاقب من ينشر رأياً لا تتفق معه.‏هذا هو المعلن والمعروف والذي نعمل بموجبه.‏أمس 10 أغسطس 2020 عاقبتني اللجنة بحظر 24 ساعة من النشر أو التعليق على فيسبوك لنشري هذا البوست‏(‏‎"‎سلاح حزب الله‎"‎استراتيچيا ......





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