الكشف عن أطعمة يمكن تناولها قبل النوم ولا تسبب زيادة الوزن

2020/08/11 | 15:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يخشى معظم الأشخاص ممن يرغبون في الحفاظ على لياقتهم البدنية ويحسبون حساب لكل كيلوغرام زائد، من تناول الوجبات في المساء خشية من السمنة الزائدة.يعتقد البعض أن أي وجبة يتم تناولها بعد الساعة 6 مساء سوف تتحول حتما إلى دهون في الجسم، ويعتبر خبراء التغذية أن هذا الافتراض غير صحيح، بحسب موقع “نوفايا […]

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