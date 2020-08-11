قراءة في مشروع قانون مناهضة العنف الاسري/ الجزء الاول ..

2020/08/11 | 15:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / ماجد الشويلي..قبل الشروع في القراءة التقييمية لمشروع قانون مناهضة العنف الاسري الذي ارسلته رئاسة الجمهورية الى البرلمان لاقراره استنادا لاحاكم البند اولا من المادة( 61) والبند ثالثا من المادة (73)من الدستور العراقي ؛لابد من من الاقرار بان هذا القانون المزمع تشريعه جاء انصياعا واذعانا لسطوة التشريعات والقوانين الدولية واهمها معاهدة (سيداو) وهي […]

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