2020/08/11 | 15:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني-هناك تفاصيل اخرى بخصوص السعودية والعراق تدرسان إلغاء رسوم تأشيرة الدخول المركز الخبري الوطني.

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