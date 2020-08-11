2020/08/11 | 15:39 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أوضحت اللجنة المالية النيابية، أن مهلة الحكومة لتقديم ورقتها الإصلاحية التي وعدت بها تنتهي في 24 من هذا الشهر، وعليه فإنها ملزمة بهذا الموعد، وبالرغم من عدم وجود أي بوادر من الحكومة بهذا الشأن، فإن المالية النيابية أعدت ورقة إصلاحية تضاف الى ورقة الحكومة لتساعدها على النهوض باقتصاد البلد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مهلة الحكومة لتقديم ورقتها الإصلاحية شارفت على الانتهاء.. واللجنة المالية تقدم أخرى جديدة ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مهلة الحكومة لتقديم ورقتها الإصلاحية شارفت على الانتهاء.. واللجنة المالية تقدم أخرى جديدة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).