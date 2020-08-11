2020/08/11 | 15:45 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إنفوجرافيك : 7 ايام على انفجار مرفأ بيروت كيف غيرت 2750 طنا من مادة الأمونيوم مصير لبنان؟
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنفوجرافيك : 7 ايام على انفجار مرفأ بيروت) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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