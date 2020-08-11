2020/08/11 | 15:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس وكلاء الأمن الوطني يناقش التجاوزات التركية على الأراضي العراقية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/11 | 15:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس وكلاء الأمن الوطني يناقش التجاوزات التركية على الأراضي العراقية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس وكلاء الأمن الوطني يناقش التجاوزات التركية على الأراضي العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).