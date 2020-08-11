2020/08/11 | 15:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-متابعة

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن المنظمة والسلطات الصحية الروسية تناقشان عملية اعتماد والتأهيل المسبق من قبل المنظمة للقاح COVID-19 المكتشف حديثا.

وقال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق جسارفيتش، في جنيف، "نحن على اتصال وثيق بالسلطات الصحية الروسية والمناقشات جارية فيما يتعلق بالتأهيل المسبق للمنظمة بخصوص اللقاح، ولكن مرة أخرى يشمل التأهل المسبق لأي لقاح مراجعة وتقييم صارمين لجميع بيانات السلامة والفعالية المطلوبة".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم-كردستان

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، تسجيل أعلى معدل يومي بإصابات فيروس كورونا في محافظات الإقليم.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "تم تسجيل 653 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الم

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء (11 آب 2020)، تسجيل 67 حالة وفاة، و3396 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في مختلف محافظات العراق.

وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تم فحص (18901) نموذجاً في كافة ال

بغداد اليوم-بغداد

أوضح مدير الصحة العامة في وزارة الصحة العراقية، رياض الحلفي، اليوم الثلاثاء، بشأن إمكانية حصول العراق على اللقاح الروسي الجديد.

وقال الحلفي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "العراق ضمن التحالف العالمي للقاحات، الذي يضم البلدان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الصحة العالمية تعلق على اللقاح الروسي الجديد ضد كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الصحة العالمية تعلق على اللقاح الروسي الجديد ضد كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).