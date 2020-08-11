الأعرجي يترأس جلسة لمجلس وكلاء الأمن الوطني ويناقش تواجد القوات الأجنبية

2020/08/11 | 15:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

عقد مجلس وكلاء الأمن الوطني، الثلاثاء (11 آب 2020)، جلسة رسمية ترأسها مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، وناقش فيها ما وصفها بـ "التجاوزات التركية" على الأراضي العراقية.

وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن الأخير، "ترأس الجلسة الرابعة لمجلس وكلاء الأمن الوطني، بحضور جميع أعضاء المجلس، من وكلاء وزارات، (الخارجية، والعدل، والداخلية، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وجهاز الأمن الوطني، وجهاز مكافحة الإرهاب، وجهاز المخابرات الوطني، ورئاسة أركان الجيش ، والجهات الأمنية الاخرى)".

وأضاف البيان، أن "المجلس ناقش الفقرات المثبتة على جدول أعماله، واتخذ التوصيات اللازمة بشأنها، كما ناقش التجاوزات التركية على الأراضي العراقية".

ووفقاً للبيان، أوضح الأعرجي، "رؤية الحكومة في كثير من القضايا المطروحة للنقاش، ومنها تواجد القوات الأجنبية في العراق".

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بغداد اليوم-بغداد

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وقال جنكي في مقطع فيديو أطلعت عليه (بغداد ا

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