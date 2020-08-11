بالوثائق.. مجلس القضاء يوجه بالتعامل بدقة مع الشكاوى التي تقدم بحق الصحفيين

2020/08/11 | 15:52 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر السومرية نيوز، بالوثائق توجيهاً من مجلس القضاء الاعلى بالتعامل بدقة مع الشكاوى التي تقدم بحق الصحفيين.

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