الصحة: قرارات جديدة بشأن شهر محرم.. نتائج التجمعات ستكون كارثية

2020/08/11 | 16:02 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد.. قالت وزارة الصحة، الثلاثاء، إنها بصدد اصدار قرارات "مهمة" حول التعامل مع كور...

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