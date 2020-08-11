العصائب تتوعد بتوسيع العمليات ضد القوات الأميركية + فيديو

2020/08/11 | 16:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال القيادي في عصائب أهل الحق العراقية النائب حسن سالم إن عمليات المقاومة ضد الوجود الأميركي في العراق رد طبيعي على الجرائم والانتهاكات الأميركية بحق...

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