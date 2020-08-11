أمريكا : تشبه انفجار بيروت وتفشي الفساد بما يحدث في العراق.. وتتهم ايران

2020/08/11 | 16:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… شبه معهد واشنطن الامريكي في تقرير له انفجار مرفأ بيروت وتفشي الفساد في لبنان بما يحدث في العراق ، وأرجع التقرير هذه المشكلات والانهيار الاقتصادي إلى تدخل إيران بشكل كبير في الشؤون الداخلية للبلدين من خلال وكلائها وميليشياتها سواء حزب الله في لبنان أو كتائب حزب الله وغيرها في بغداد .ونقلت صحيفة “جيروزالم […]

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