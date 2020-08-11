مدرب لياقة اسباني يعزز الكادر التدريبي للقيثارة

2020/08/11 | 16:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اعلن نادي الشرطة الرياضي، تعاقده مع مدرب اللياقة الاسباني غونزالو رودريغز، لينضم الى الكادر التدريبي لفريق الكرة.وقال عضو الهيئة الإدارية للنادي غالب الزاملي لـ /المعلومة/ إن “مدرب اللياقة الاسباني غونزالوا رودريغز، توجه الى العاصمة بغداد منذ يوم امس”.وأضاف ان “المدرب سيصل العاصمة اليوم من اجل الامضاء على العقود الرسمية ليضاف الى […]

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