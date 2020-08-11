مجلس وكلاء الأمن الوطني يبحث الخروج الأمريكي من العراق والاعتداءات التركية

2020/08/11 | 16:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… بحث مجلس وكلاء الأمن الوطني، الثلاثاء، قضية الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية ومستقبل وجود القوات الأجنبية في العراق.وقال مكتب الاعرجي، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “قاسم الأعرجي، ترأس الجلسة الرابعة لمجلس وكلاء الأمن الوطني، بحضور جميع أعضاء المجلس، من وكلاء وزارات، ( الخارجية ، العدل ، الداخلية ، الأمانة العامة لمجلس الوزراء […]

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