آسعار النفط ترتفع بفضل آمال في تحفيز أميركي وانتعاش الطلب

2020/08/11 | 16:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… ارتفعت أسعار النفط الخام بدعم من توقعات بتحفيز أميركي سيساعد في انطلاق أكبر مستهلك للنفط في العالم، وانتعاش في الطلب الآسيوي في الوقت الذي يعاد فيه فتح الاقتصادات وتسجل سوق الأسهم أداء أقوى.وأضاف خام برنت 29 سنتا أو ما يعادل 0.6% إلى 45.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:19 بتوقيت غرينتش.وارتفع خام غرب […]

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