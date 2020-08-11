مجلس وكلاء الأمن الوطني يناقش التجاوزات التركية على الأراضي العراقية

2020/08/11 | 16:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش مجلس وكلاء الأمن الوطني برئاسة مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي ، اليوم الثلاثاء، التجاوزات التركية على الأراضي العراقية.وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن الوطني، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “مستشار الأمن الوطني، قاسم الأعرجي، ترأٍس، اليوم الثلاثاء، الجلسة الرابعة لمجلس وكلاء الأمن الوطني، بحضور جميع أعضاء المجلس، من وكلاء وزارات، ( الخارجية …

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