إصابة نجم هوليوود أنطونيو بانديراس بفيروس كورونا

2020/08/11 | 16:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلن الممثل الإسباني نجم هوليوود أنطونيو بانديرا إصابته بفيروس كورونا.وبانديراس هو آخر نجوم هوليوود الذين أعلنوا إصابتهم بالفيروس المستجد.النجم توم هانكس كان أول نجم هوليوودي يصاب بالفيروس، مارس الماضي، وانتقلت إليه العدوى خلال مشاركته في تصوير فيلم عن ألفيس بريسلي في أستراليا.وعودة إلى بانديراس، فقد أعلن أن الفحوص أثبتت إصابته بمرض […]

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