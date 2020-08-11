2020/08/11 | 16:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك/المركز الخبري الوطني- أعلنت مفارز مديرية مكافحة إجرام كركوك ،اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على عصابة مختصة بالسطو المسلح على الدور السكنية.وقالت المديرية في بيان، تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه: أنه تم التحقيق مع المتهمين (ر-ع–أ) و (م-ع-ق) ورئيس العصابة المتهم الهارب المدعو (خ -ع–خ) وأعترفوا بسرقة عدة دور سكنية وسرقة مبالغ مالية كبيرة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص اجرام كركوك: القبض على عصابة مختصة بالسطو المسلح على الدور السكنية المركز الخبري الوطني.

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