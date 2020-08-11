لجنة دولية ترفع مقترحاً للحكومة العراقية لتشكيل هيئة لبيانات المفقودين

2020/08/11 | 16:26 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]رفعت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين الى الحكومة، مقترح مشروع لانشاء هيئة مركزية لديها بيانات واحصاءات دقيقة عن المفقودين في البلاد.

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