العراق يناقش ملفي القوات الأجنبية والتجاوزات التركية على أراضيه

2020/08/11 | 16:26 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]ناقش مجلس وكلاء الأمن الوطني، برئاسة مستشار الامن الوطني، قاسم الأعرجي، الثلاثاء، ملفي تواجد القوات الأجنبية، والتجاوزات التركية على الأراضي العراقية.

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