أغلى كمامة بالعالم… صور

2020/08/11 | 16:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… تعمل شركة مجوهرات إسرائيلية حاليا على تصنيع أغلى كمامة وجه في العالم، إذ سيبلغ سعرها 1.5 مليون دولار.ويقول إسحاق ليفي مالك شركة “إيفل” ومصمم الكمامة، إن الكمامة المصنوعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطا، المرصعة بـ3600 ماسة، يمكن أن يثبت عليها مرشح هواء من طراز “إن-99″، وفق ما نقلت وكالة “أسوشيتد برس”.وأضاف […]

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