المقرر الوزاري بشأن تنظيم السنة الدراسية 2020- 2021 إحكام الطوق حول أعناق الشغيلة - المناضل-ة

2020/08/11 | 16:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المناضل-ة أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي مقرر رقم رقم 20.029 بتاريخ 5 غشت 2020، بشأن تنظيم السنة الدراسية 2020- 2021، "قطاع التربية الوطنية"، تحت شعار خادع تخفي مفاهيمُه الرنانة المضمونَ النيوليبرالي لهجوم الدولة على حقي التعليم والتوظيف العموميين: "من أجل مدرسة متجددة ومنصفة ومواطنة ودامجة".استغلت الوزارة- ولا زالت- ظرفية الوباء والحجر لاستكمال الترسانة القانونية عبر مذكرات و ......





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