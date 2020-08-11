الذهب يسجل تراجعاً إلى 1964.20 دولار للأوقية

2020/08/11 | 16:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – متابعة عمقت أسعار الذهب خسائرها لأكثر من 75 دولاراً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تفضيل المستثمرين للأصول الخطرة على حساب عناصر الأمان.وتعرض المعدن الأصفر إلى ضغوط قوية مع مكاسب الأسهم الآسيوية والأوروبية كما تشير العقود الآجلة لـ”وول ستريت” إلى أنها ستفتح على ارتفاع قوي.جاء ذلك بعد أن أعلن الرئيس الروسي […]

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