2020/08/11 | 16:33 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..



أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الثلاثاء، وجود 1.4 مليون نازح و 4.7 مليون عائد، ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الأمم المتحدة تكشف بالارقام عن النازحين في العراق الذين بحاجة ماسة إلى المساعدة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الأمم المتحدة تكشف بالارقام عن النازحين في العراق الذين بحاجة ماسة إلى المساعدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).